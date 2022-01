Rooney Mara sara' Audrey Hepburn, regia Guadagnino

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - E' stata la diva di Hollywood piu' ammirata per la sua semplice e straordinaria eleganza, ma anche una umanitaria impegnata, a dispetto dell'apparente fragilita', tra i diseredati del mondo in tutte le cause dell'Unicef, l'agenzia dell'Onu per i diritti dell'infanzia. Ad Audrey Hepburn, che quest'anno avrebbe compiuto 93 anni, e' dedicato il prossimo progetto del regista di "Chiamami con il tuo Nome" Luca Guadagnino con Rooney Mara nella parte della protagonista. Il film, la cui sceneggiatura e' stata affidata a Michael Mitnick, produttore esecutivo della serie di Hbo "Vinyl", sara' realizzato dalla Apple. Rooney Mara, che e' stata due volte candidata agli Oscar per "The Girl With the Dragon Tattoo" e "Carol", sara' anche tra i produttori, ha appreso Deadline Hollywood, la terza volta dopo il documentario "The End of Medicine" e "The Truth About Emmanuel". La giovane attrice ha da poco recitato in "Nightmare Alley" di Guillermo del Toro accanto a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. Pochi dettagli sono emersi sul progetto che non ha ancora un titolo, e soprattutto non e' chiaro quale parte della lunga vita dell'attrice sara' al centro del film. Rooney, che fisicamente assomiglia in modo impressionante alla diva premio Oscar nel 1953 per "Vacanze Romane", ha 36 anni, piu' o meno l'eta' in cui fu girato "My Fair Lady", la versione cinematografica dell'opera teatrale di George Bernard Shaw "Pigmalione". (ANSA).