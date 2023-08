Romaniello nuova presidente della Lucana film commission Nominata al posto del dimissionario Angelo Mellone

(ANSA) - POTENZA, 30 AGO - In seguito alle dimissioni di Angelo Mellone (direttore dell'Intrattenimento di Day Time Rai), Margherita Gina Romaniello è stata nominata presidente della Lucana film commission (Lfc). La nomina, all'unanimità, è stata decisa durante una riunione del Consiglio generale dei soci e del Consiglio di amministrazione della Lfc. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della giunta lucana, è specificato che "Mellone rimarrà consigliere del Cda della Lfc. Romaniello - fino ad oggi in carica come vicepresidente della stessa Commission - è stata nominata all'unanimità dai soci (la Regione Basilicata, le Province di Matera e Potenza, i Comuni di Matera e Potenza)". "Sono molto felice di questa nomina - ha detto Romaniello - e sono onorata della fiducia dimostratami da Angelo Mellone e dai soci della Fondazione. Il binomio Basilicata e cinema è la missione del nostro compito, come quello di valorizzare, formare e promuovere le professionalità lucane legate al mondo dell'audiovisivo. Mellone ha tracciato una strada innovativa. Ed io e gli altri consiglieri continueremo sempre più lungo questo nuovo percorso". Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso "i migliori auguri di buon lavoro a Margherita Romaniello, che proseguirà un lavoro importante fatto in questi mesi da Angelo Mellone, che ringrazio per aver voluto continuare il suo lavoro al servizio della nostra terra". (ANSA).