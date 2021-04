Romaison, creatività Made in Italy festeggia natale di Roma

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Costume, moda e cinema, fino alle serie on demand e il mondo virtuale dei videogiochi tornano protagonisti nella nuova settimana di appuntamenti online di Romaison, il progetto su archivi e produzione dei laboratori di costume e atelier che lavorano con le grandi case cinematografiche (sui canali ufficiali Facebook e Instagram @romaisonproject). In occasione del Natale di Roma del 21 aprile, il progetto, voluto dalla sindaca Virginia Raggi con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura, dedica il suo calendario al mito della capitale nelle trasposizioni cinematografiche più celebri. Focus dei laboratori sugli accessori, mentre i podcast ripercorreranno le storie di Rancati, che da oltre un secolo realizza buffetteria, accessori e attrezzeria scenica per lo spettacolo, e Pierantoni, realtà più giovane, specializzata nelle calzature. In dettaglio, mercoledì 21/4, per il 2774/o Natale di Roma, Clara Tosi Pamphili ripercorre il mito capitolino nel cinema e nel costume: dalle ricostruzioni epiche e fantasiose dei cosiddetti "sandaloni", come Romolo e Remo (1961) di Sergio Corbucci, al rigore della recitazione e della filologia storica e linguistica del proto-latino in Il Primo Re (2019) di Matteo Rovere. Venerdì 23 si parla in diretta dei costumisti diventati i nuovi influencer, grazie a serie iconiche come Undoing, The Queen of Gambit o Bridgerton. Lunedì 26 per le videointerviste Encounters: Romolo Sormani racconta la storia di E. Rancati - laboratorio attivo a Roma dal 1920 - tra le stanze dove sono nati mobili, oggetti, armi, gioielli, accessori per Spartacus, Il Gattopardo, Barry Lyndon e Suburra. Mercoledì 28, il game designer Fabio Viola dialoga con Clara Tosi Pamphili sulla moda nel gaming. Infine, lunedì 3/5 il podcast è dedicato a Pierantoni Shoes, laboratorio specializzato nella creazione artigianale di calzature per produzioni come The King's Man, Games of Throne e Cruella. (ANSA).