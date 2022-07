Rigoletto, cast internazionale al D'Annunzio di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - L'opera "Rigoletto" di Giuseppe Verdi per la regia di Renato Bonajuto, allestita nell'ambito del cartellone estivo del GO Festival Abruzzo "Terra Madre", organizzato dall'Associazione Guardiagrele Opera, sarà sul palco del Teatro D'Annunzio di Pescara il 30 luglio, alle ore 20.30. Lo spettacolo, in collaborazione con l'Ente Manifestazioni Pescaresi e con il patrocinio del Comune di Pescara, è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Pescara. Il cast internazionale è composto dai virtuosi scelti attraverso le audizioni, svoltesi nel mese di maggio scorso nel Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Lo strumento delle audizioni è un tratto distintivo del GO Festival che ha fatto emergere veri talenti dell'Opera. Un lavoro reso possibile dal direttore artistico Maurizio Colasanti insieme alla soprano Susanna Rigacci e a musicisti e registi Giuliano Carella e Aldo Tarabella. Sono stati selezionati i cantanti tra numerosi aspiranti arrivati da ogni parte, Italia, Germania, Portogallo, Brasile, Stati Uniti, Russia, Ucraina, Austria, Francia, Spagna, Argentina, Corea, Cina, Giappone. L'obiettivo è quello di diventare una realtà sempre più prestigiosa, consolidando questa manifestazione nelle sue caratteristiche originali e nelle sue notevoli potenzialità. Tra i cantanti del cast del Rigoletto: Hyunsun Kang (Rigoletto), Camilla Pomilio (Gilda), Algin Ozcan (Duca di Mantova), Giada Venturini (Maddalena), Alessandro Agostinacchio (Sparafucile). Satranno accompagnati dall'Orchestra Benedetto Marcello, diretta dal maestro Maurizio Colasanti, con il Coro Lirico d'Abruzzo diretto dal maestro Alberto Martinelli. "Rigoletto è un affresco memorabile sulla debolezza della forza, un dramma sulla fragilità umana, sulla drammatica futilità di certe derive. E una pagina bellissima e difficile, emozionante, a tratti shakespeariana che darà modo a cantanti, coro, orchestra, regista e direttore di mostrare il valore e la qualità delle produzioni di GO", ha dichiarato Colasanti. (ANSA).