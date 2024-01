Riccardo Muti e Chicago Symphony Orchestra all'Opera di Roma Il 29 gennaio nella capitale la data conclusiva del tour europeo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Riccardo Muti torna al Teatro dell' Opera di Roma il 29 gennaio per concludere la sua ottava tournée europea alla guida della Chicago Symphony Orchestra, di cui è Direttore musicale dal 2010 e da settembre 2023 Direttore musicale emerito a vita. Nell' ultima data italiana - dopo il 26 gennaio all'Auditorium del Lingotto di Torino e il 27 alla Scala di Milano - Muti proporrà il poema sinfonico Il lago incantato i Anatolij Ljadov, la suite dal balletto L'uccello di fuoco di Igor Stravinskij, nella seconda versione del 1919, e la Fantasia Sinfonica Aus Italien di Richard Strauss. Il concerto in programma alle 20 è offerto dalla Banca del Fucino per i suoi cento anni di vita. Fondata da Theodore Thomas nel 1891, la Chicago Symphony Orchestra (CSO) è considerata una delle migliori orchestre al mondo. Nella sua lunga storia alla sua guida si sono susseguiti direttori come Fritz Reiner, Sir Georg Solti e Dan iel Barenboim. Pierre Boulez, Carlo Maria Giulini e Claudio Abbado ne sono stati anche direttori ospiti principali. Le sue registrazioni discografiche che hanno ottenuto 64 Grammy Awards. L'ultimo suo concerto all'Opera di Roma risale al 2012 con Riccardo Muti sul podio. Il direttore italiano ha registrato con la Cso dodici album. Nel 2011, la sua esecuzione dal vivo della Messa da Requiem di Verdi due Grammy Awards come Miglior Album Classico e Migliore Performance Corale. L''ultimo tour europeo con l' orchestra risale al 2020. In precedenza Muti ha guidato il Maggio Musicale Fiorentino (1968-1980, la Philharmonia Orchestra di Londra (1972-1982), la Philadelphia Orchestra (1980-1992) e il Teatro alla Scala (1986-2005) e ha diretto prestigiosi ensemble internazionali, dai Berliner Philharmoniker alla New York Philharmonic ai Wiener Philharmoniker. Direttore Onorario a Vita del Teatro dell' Opera di Roma, Muti è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e ha ricevuto la Grande Medaglia d'oro della Città di Milano, la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca, la Legione d'Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo di Ufficiale) e il titolo di Cavaliere dell'Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II. (ANSA).

FM-STF