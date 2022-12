Remo Girone, "nel 2023 più ruoli da buono"

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - "Nel 2023 mi vedrete sempre più buono. Sarò un generale dei Carabinieri nella serie di Prime Video "'Everybody Loves Diamonds" e un medico in "The Equalizer 3" con Danzel Washington. Che sia l'età?". Remo Girone, celebre per i suoi ruoli da duro (da "La Piovra" all'ultimo nel recente successo Netflix 'Il mio nome è vendetta') racconta a Capri, Hollywood il suo prossimo anno, che si riaprirà, così come si è chiuso il 2022, a teatro. "Sono Simon Wiesenthal, il cacciatore di nazisti, solo in scena racconto con le sue parole la storia del Giusto che dopo essere sopravvissuto a cinque diversi campi di sterminio dedica il resto della sua esistenza a dare la caccia ai responsabili dell'Olocausto. Importante essere sul palco con tante date a gennaio, nel mese della Giornata della memoria. Spero di vedere a teatro soprattutto i più giovani. Abbiamo debuttato con questo spettacolo la scorsa estate al Campania Teatro Festival e sono in tourneè italiana" . La serie Prime Video, in otto puntate, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli: "La storia è ispirata al celebre colpo di Anversa del 2003, tra i consulenti c'era anche una persona coinvolta all'epoca nella rapina". Protagonista è Kim Rossi Stuart nei panni dell'autore del leggendario raid al World Diamond Center con un un bottino di centocinquanta milioni di dollari in diamanti e gioielli. Tra teatro, set internazionali e tante produzioni, l'anno che si chiude è stato per Remo Girone pieno di impegni, dalla fiction "Vostro Onore" alla serie svizzera 'La vie devant', la prima scritta e creata dall'umorista italo svizzero Frédéric Recrosio insieme a Klaudia Reynicke Candeloro e Kristina Wagenbauer. "Sono Umberto, il nonno patriarca di una famiglia di origine italiana costruitasi con il lavoro, una bella storia che intreccia le vicende varie generazioni. Tutto attraverso gli occhi di un bambino". (ANSA).