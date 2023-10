Prorogate iscrizioni corsi gratuiti Its Academy Sistema Moda Termine per gli iscritti il 24/10. I test si terranno il 31/10

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Its Academy Sistema Moda, istituto di alta specializzazione tecnologica nel settore moda, primo Its (Istituto tecnico superiore) per il settore moda nel Lazio, propone un corso biennale per "Esperto digital fashion design 4.0", della durata di 1800 ore, di cui 630 ore di stage in aziende del settore in partnership. Il corso, completamente gratuito, è finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Regione Lazio, ed è rivolto a 25 allievi diplomati. Per partecipare alle selezioni è possibile iscriversi compilando il form sul sito web www.itsacademymoda.it. La scadenza per le iscrizioni è fissata il 24 ottobre. I test attitudinali, della durata di 90 minuti, sono previsti il 31 ottobre nella sede della Fondazione Its in via Teodorico 14 a Roma. L'Its Academy Sistema Moda forma figure specializzate di esperto in Digital Fashion design 4.0 che svilupperanno alte competenze tecniche sartoriali e modellistiche, focalizzandosi nella progettazione e nello sviluppo di collezioni e accessori di moda per il segmento haute couture uomo e donna; realizzeranno un capo digitalizzato grazie ai più innovativi programmi, come Clo 3D, applicando gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; avranno abilità e conoscenze trasversali nell'ambito della storia della moda, trend forecasting ed economia di settore, sviluppando capacità di visione aziendale e manageriale grazie all'apprendimento del Design Thinking e dello spiccato uso alle strategie digitali. (ANSA).