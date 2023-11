Primi ciak tra Sardegna e Campania per 'Come Romeo e Giulietta' Si parte da Sassari con le riprese dell'ultimo film di Nuzzo

(ANSA) - SASSARI, 02 NOV - In un mondo in cui gli amori normali sembrano essere così fragili, ne serve uno speciale per superare qualunque ostacolo. Primi ciak a Sassari per il film "Come Romeo e Giulietta" di Giuseppe Alessio Nuzzo (Le verità, Quel posto nel tempo) con Mariasole Pollio (Se son rose, Don Matteo) e Mauro Racanati (Come un gatto in tangenziale, I leoni di Sicilia). Federica e Riccardo sono due ragazzi tanto diversi quanto speciali. In comune hanno solo uno spasmodico amore per la vita ed un segreto unico nel suo genere. Si conoscono, si amano e si perdono, proprio come i due protagonisti del romanzo di Shakespeare, vivendo in una bolla d'amore, costantemente messo alla prova da forze esterne che provano in tutti i modi a scalfirlo. Prodotto da Eduardo Angeloni per Antracine Film Industry e da Paradise Pictures, con il sostegno della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania, della Regione Sardegna, e della Film Commission Regione Sardegna, le riprese di svolgeranno in 4 settimane tra Sardegna (Sassari, Porto Torres e Sorso) e Campania (Napoli e Salerno). Dramma sentimentale, scritto dallo stesso Nuzzo con Giovanni Mazzitelli, "Come Romeo e Giulietta" è liberamente ispirato alla straordinaria vita di Federica Paganelli, una delle prime ragazze al mondo a convivere oltre 20 anni con l'Atrofia muscolare spinale (SMA) o morbo di Werdnig-Hoffmann. Completano il cast Giovanna Sannino, Lia Careddu, Luciano Curreli, Valentina Sulas, Anna Gaia Sole, Federica Vecchione. (ANSA).