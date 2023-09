Premio Presidio Culturale Italiano a Ferzan Ozpetek Edizione manifestazione 2023 a Lecce dal 6 all'8 ottobre

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Dopo le edizioni di Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo e Brescia, l'annuale convegno dell'Associazione Cultura Italiae, in programma dal 6 all'8 ottobre, si terrà a Lecce. Oltre alle tavole rotonde che faranno il punto sul presente e sul futuro del Mediterraneo, la manifestazione prevede la consegna di alcuni premi all'Eccellenza, al Merito, all'Innovazione. Il 7 ottobre, alla cerimonia di apertura di S.E.M.I Lecce 2023, seguirà la consegna del premio "Presidio Culturale Italiano 2023, al regista Ferzan Ozpetek, che si racconterà nello spazio "Diario intimo di un regista", conversando con il giornalista Vito Luperto, nel Convitto Palmieri. Nell'introduzione sono in programma i saluti del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del Rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice, del presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, del presidente di Confindustria Puglia e Albania Sergio Fontana del presidente di Cultura Italiae Angelo Argento. Tra i presenti Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Emilio Casalini e Dario Vergassola. In programma il recital del maestro Pippo del Bono che interpreta "Di Notte", nel cortile segreto del seminario vescovile di Lecce. Nello spazio "La Musica che Cura", Nina Zilli si confronterà con l'autrice del libro "La canzone cura" la psicoterapeuta Gabriella Giordanella e lo psichiatra Santo Rullo. Sede nel Museo Storico Città di Lecce. "Il segreto di Banksy": Gianluca Marziani e Stefano Antonelli curatori della mostra su Banksy presente a Lecce, condurranno in un viaggio nelle opere del noto street artist, nella sala esposizioni del Museo delle Mura Urbiche. Enrico Lo Verso reciterà "Nostra Signora dei Turchi" di Carmelo Bene nello studio originale del maestro ricostruito nella sede della Biblioteca Nazionale Bernardini. In "Dialogo sulla Bellezza" lo scrittore e autore tv Emilio Casalini intervisterà Dario Vergassola sulla bellezza a Palazzo Carafa. Infine "Omaggio alla Puglia", con Albano a Palazzo Turrisi. Previsti gli interventi dei ministri dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi e per gli Affari Europei, il Sud e Pnrr, Raffaele Fitto e il conferimento del premio Presidio Culturale Italiano alla regina Rania di Giordania. (ANSA).