Premi genderless al Festival di San Sebastian

(ANSA) - MADRID, 22 GIU - Gli organizzatori del festival del cinema di San Sebastian (Spagna) hanno annunciato che nella prossima edizione, in programma dal 17 al 25 settembre, i premi a miglior attore e miglior attrice verranno sostituiti da riconoscimenti senza distinzione di genere al miglior ruolo protagonista e al miglior ruolo secondario. Si tratta di una decisione sulla stessa linea di quella adottata dal Festival di Berlino l'anno scorso. "La modifica è dovuta alla convinzione che il genere, costruzione sociale e politica, per noi cessa di essere un criterio di distinzione per quanto riguarda la recitazione", ha spiegato il direttore del festival, José Luis Rebordinos. "Sono momenti di cambiamento e di decisione", ha aggiunto, "non abbiamo certezze, ma vogliamo continuare ad evolverci e contribuire a costruire una società più giusta ed egualitaria". I nuovi premi potranno essere assegnati anche a persone che "non si identificano con il genere maschile o femminile" e potranno essere attribuiti ex aequo, hanno spiegato gli organizzatori del festival. Come testimonial è stata scelta l'attrice statunitense Sigourney Weaver. (ANSA).