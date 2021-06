Pitti uomo, per sportswear tessuti multifunzionali

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Per la primavera-estate 2022 il mondo dell'abbigliamento sportivo e casual si evolve con un processo di ricerca che ispira capi multifunzionali dai materiali futuristici: volumi bilanciati, tessuti innovativi e pesi leggeri danno vita a capi totalmente impermeabili, antivento, anti-batterici, altamente traspiranti e in grado di mantenere l'isolamento termico, studiati ad hoc per l'outdoor e i grandi viaggi. A Pitti Uomo resta sempre forte il gusto di un capo 'vissuto': al bando quanto appare nuovo fiammante, benvenuti capi affinati dall'uso, resi unici dal carattere di chi li ha scelti. Sono i classici personali di cui avremo sempre voglia. Capo icona di questa nuova ricerca è il capospalla, interpretato con tessuti innovativi, tasche multi-funzione e zip ad hoc. Si abbina a bermuda e jogging da indossare su una maglieria sottile e ricercata, insieme a felpe dal peso piuma. Per i momenti leisure arrivano anche pezzi trasformabili, da indossare indoor e outdoor all'aria aperta. Alcuni esempi? Da Momodesign, che pensa a vestire chi vive la città in modo dinamico con la moto, la bici e il monopattino, arriva il Graphene, un tessuto che garantisce isolamento termico mantenendo la giusta temperatura corporea in qualsiasi clima (una linea sviluppata in collaborazione con l'azienda italiana Golf@360). Invece AlphaTauri, il premium fashion brand di Red Bull, lancia nuovi tessuti come il Taurobran, la membrana brevettata a 3 strati aggiornata con un tessuto leggero in cotone, usata negli iconici parka Koov e Kaav. Da Barbed il capo icona è il parka, che viene foderato da maglie vintage della marina militare e patch marinareschi dai colori brillanti, per un look vintage. (ANSA).