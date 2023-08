Petite messe solennelle chiude Rof, 40 eventi 13.500 spettatori A Pesaro prima assoluta edizione critica di Eduardo e Cristina

(ANSA) - PESARO, 24 AGO - La Petite messe solennelle diretta da Michele Mariotti ha chiuso alla Vitrifrigo Arena la 44/a edizione del Rossini Opera Festival. Il Festival, i cui Enti fondatori sono il Comune di Pesaro, Intesa Sanpaolo e la Fondazione Scavolini. si è attuato con il sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Pesaro, Regione Marche, EBWorld, Fondazione Meuccia Severi ed è stato realizzato nel contesto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. "Sono stati ben 40 - fa sapere il Rof - gli eventi in cartellone tra spettacoli e incontri. Il programma, particolarmente ricercato, ha proposto la prima assoluta in edizione critica di Eduardo e Cristina e le rarissime Aureliano in Palmira ed Adelaide di Borgogna, nonché due Cantate mai eseguite al Rof: quella in onore di Pio IX e quella, non rossiniana, in memoria di Maria Malibran. Tra le principali novità della manifestazione spiccano i Rof Talks, ciclo di incontri tematici condotti dalla giornalista Rai Susanna Franchi, e l'estensione dei Salons Rossini, seguitissime serate musicali svolte quest'anno in cinque borghi storici della provincia: Gradara, Cagli, Mondavio, Carpegna e Urbino". Il botteghino ha fatto registrare "13.576 presenze ed un incasso di 750.075 euro. La percentuale di stranieri si è attestata al 50%, da 29 nazioni (Francia, Germania, Austria, USA, Svizzera, Regno Unito, Giappone, Spagna, Belgio e Russia tra le nazioni più rappresentate. Sono arrivati spettatori anche da Olanda, Irlanda, Israele, Australia, Svezia, Slovacchia, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Hong Kong, Danimarca, Finlandia, Nuova Caledonia, Ungheria, Thailandia, Polonia, Brasile, Costa d'Avorio, Corea del Sud, Slovenia, Principato di Monaco, Romania, Serbia, Lettonia, Estonia, India, Lussemburgo, San Marino. Particolarmente significativa la copertura mediatica: sono stati accreditati 153 giornalisti (uno dei dati più alti della storia della manifestazione) per testate provenienti da 23 nazioni". (ANSA).