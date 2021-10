Passing, due donne e razzismo in bianco e nero

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Più estetica che contenuto nonostante i temi forti affrontati, ovvero il razzismo in tutte le sue forme e sfumature nell'America degli anni Venti. Queste le principali critiche americane a PASSING, debutto alla regia di Rebecca Hall passato oggi alla Festa di Roma, già al Sundance e su Netflix da novembre. Girato in uno splendido bianco e nero da Eduard Grau (A Single Man, Boy Erased), il film è l'adattamento di un romanzo di Nella Larsen del 1929 che racconta appunto la storia di due donne afroamericane, Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (Ruth Negga), che per caratteristiche somatiche potrebbero "passare" per bianche. Da qui una scelta opposta da parte di queste due donne durante il cosiddetto Rinascimento di Harlem: quella di Irene che si crea una famiglia normale a Manhattan sposando un uomo di colore, Brian (André Holland), che fa il medico e con il quale ha due figli e quella invece più radicale di Clare. Quest'ultima infatti da sempre si spaccia per bianca e ha sposato un facoltoso marito (Alexander Skarsgård), davvero bianco, che non solo non sospetta nulla, ma odia i neri considerandoli poco più di scimmie. Quando però Clare incontra Irene, qualcosa si spezza in lei. Inizia a frequentare la sua famiglia riappropriandosi di quella cultura che ha rinnegato, ma verso cui prova una certa nostalgia. Un'amicizia imbarazzante e allo stesso tempo rischiosa quella di Clare, mentre si sussuegono fatti di cronaca di violenza razziale ai danni di uomini di colore. A complicare il tutto la gelosia, venata di omosessualità, di Irene che crede che il marito si sia innamorato della bella e sensuale amica. (ANSA).