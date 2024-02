Parte dal Molise tour del ritorno live Cristiano De Andrè Il 13 luglio debutti al Teatro Verdi, poi Nichelino e Roma

(ANSA) - TERMOLI, 20 FEB - Partirà dal Molise il tour che segna il ritorno dal vivo di Cristiano De Andrè. Il cantante ha annunciato oggi le date estive del suo "De Andrè Best of live tour" con il meglio dei quattro album che ha dedicato al padre. Sarà un omaggio al Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa. Il debutto è in programma a Termoli (Campobasso) il 13 luglio (al teatro Verdi). Dieci in tutto le prime date ufficializzate. A quella mollisana seguiranno: 17 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino), 20 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma per Rock in Roma, 24 luglio a Villa Erba di Cernobbio (Como), 1 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi (Perugia), 2 agosto all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata), 3 agosto al Teatro D'Annunzio di Pescara, 8 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, 20 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca), 7 settembre in Piazza della Loggia a Brescia. I biglietti saranno disponibili da dopodomani, 22 febbraio, su TicketOne e Ticketmaster. (ANSA).

