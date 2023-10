Palinsesto di eventi per gli Archivi a 60 anni dalla prima legge Soprintendente Rossi: 'Le comunità senza archivi non esistono'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - A 60 anni dalla prima legge organica italiana sugli Archivi (il Dpr n. 1409/1963), è stato presentato nei giorni scorsi a Milano il palinsesto delle iniziative nato dalla "call to action" pubblica promossa da Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, Archivio di Stato di Milano e Anai Lombardia, che ha visto la comunità professionale e istituzionale proporre momenti di confronto e di discussione sugli archivi. "C'è stata una risposta impressionante" alla class to action, conferma Annalisa Rossi, soprintendente archivistica e bibliografica della Lombardia e direttrice dell'Archivio di Stato di Milano. "La comunità ha voglia di confrontarsi, gli Archivi vogliono farsi sentire, e questo è straordinario. Anche per la qualità dei contenuti proposti". "Gli archivi - continua - sono importanti per la memoria. Sono al centro senza essere pienamente consapevoli di essere 'il' centro. Se da tutto il sistema dei beni culturali togliamo gli archivi, viene meno la possibilità di comprendere i processi che hanno alimentato la generazione del resto del patrimonio culturale e i percorsi di vita che poi si traducono in percorsi storici delle comunità. Le comunità senza archivi non esistono". Oltre al palinsesto di eventi, è stata presentata anche la mostra documentaria 'Teatri milanesi tra Settecento e Ottocento: il Teatro alla Scala e i Filodrammatici', allestita nella sala Mappe del Palazzo del Senato e che sarà aperta al pubblico fino al 15 novembre. Sono dunque tanti, oltre trenta, gli eventi previsti nei prossimi mesi. Giovedì 26 ottobre, a palazzo Isimbardi, si parlerà dell'Archivio storico della Città Metropolitana di Milano. Tra i prossimi appuntamenti fuori Milano, c'è quello previsto a Como venerdì 24 novembre, dal titolo 'Un lago di carte', a cui parteciperanno anche Fondazione Avvenire e Provincia di Como. Lunedì 27 novembre, a Palazzo del Senato, il convegno dal titolo 'Archivi e idee', con la Fondazione Vittorino Colombo, l'Archivio Primo Moroni, l'Archivio del Lavoro di Cgil Lombardia e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. (ANSA).