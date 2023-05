Online il diario di bordo del velista Soldini, sarà un docufilm

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Oltre 44mila miglia intorno al mondo, veleggiando sulle antiche rotte commerciali: è l'impresa ecologica intrapresa dal navigatore italiano Giovanni Soldini che offre il racconto del suo viaggio sulla piattaforma multimediale aroundtheblue.org. Online gli utenti troveranno l'avventura del velista, tappa dopo tappa, e il suo diario di bordo diventerà un docufilm, diretto da Sydney Sibilia e prodotto da QMI, Groenlandia e Medusa Film, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2024. Si tratta di un progetto interamente carbon neutral certificato da Zen2030. "L'oceano può fornirci tante risposte e ispirare molte azioni decisive - commenta Soldini -. Penso che tutte le persone dovrebbero essere sensibili alle tematiche dell'ambiente. Il riscaldamento globale è una realtà da cui la scienza ci mette in guardia ormai da 40 anni, ma nessuno gli ha dato retta, forse è il tempo di cambiare rotta seriamente". L'impresa scientifica, ancor prima che sportiva, aderisce al programma Unesco del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile: a bordo del suo trimarano Maserati Multi70, Soldini va alla scoperta del mare e di chi vive, studia e lavora a contatto con i suoi fenomeni. L'obiettivo è costruire una comunità di persone interessate a fare la propria parte nella lotta contro il degrado ambientale, lo sfruttamento intensivo delle risorse, la perdita di biodiversità, l'inquinamento, l'aumento della CO2 nell'atmosfera. La piattaforma, certificata per la sostenibilità carbon neutral da Up2You, presenta in homepage un planisfero interattivo e un giornale di bordo che consentono di seguire tappa per tappa il viaggio di Giovanni Soldini: dal Mar Mediterraneo, con partenza da La Spezia, all'Atlantico, passando per il Mar Dei Caraibi, l'Oceano Pacifico - da Panama a Baja California -, il Mar del Giappone e della Cina, fino allo stretto di Giava e Sumatra e al Sudafrica, per concludersi in Europa. (ANSA).