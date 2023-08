Note, storia e natura. L' incanto del Festival di Patmos Dal 23 al 27 agosto nell' isola la grande musica da camera

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Jing Zhao, Christophe Coin, Alessandro Carbonare, Silvia Careddu, Roberto Prosseda, il Quartetto Adorno e altri nomi di spicco della classica in scena nell' arco di cinque giorni a Patmos. E' ricco di stimoli il cartellone della seconda edizione del Festival di Musica da Camera in programma dal 23 al 27 agosto nell' isola greca tra le più affascinanti per storia, luoghi e natura. A promuoverlo un piccolo gruppo di intraprendenti operatori culturali italiani, affiancati dalle grandi famiglie europee che hanno scelto la perla dell' Egeo per trascorrervi l' estate. L' idea si deve al pianista e Roberto Prosseda, con la moglie Alessandra Ammara, e a Massimo Fino, fondatore in Toscana del Festival Piano&OperaBarga. "Il festival è nato dall'amore per l'isola che lo ospita. Patmos è un luogo dell'anima per molti di noi'' dice Guglielmo Brayda, presidente dell' Associazione Patmos Chamber Music Festival che ha sede a Pavia. Fin dal IV secolo a.C. sull'isola - ricordano gli organizzatori - sono presenti luoghi di culto, un santuario dedicato alla dea Diana, un tempio ad Apollo, la grotta che evocava l'Apocalisse a Giovanni il Teologo e il maestoso Monastero di San Giovanni che ospita alcune delle più antiche trascrizioni dei filosofi greci, tra cui quelle di Aristotele. ''Tutto questo unisce artisti e pubblico in un viaggio emozionante'', osservano puntando a rendere il Festival un appuntamento annuale . I cinque concerti serali gratuiti animeranno i piccoli borghi dell'isola ''in un vero cenacolo internazionale d'amici artisti'', liberi di spaziare nel repertorio senza vincoli o richieste in vere jam session. Il concerto inaugurale, in piazza a Chora, vedrà protagonisti il Quartetto Adorno e Alessandro Carbonare. Gran finale il 27 agosto al Patmian Cultural Center con il Quartetto Adorno, Maya Oganyan (pianoforte), Anush Nikogosyan, (violino) e Roberto Prosseda (pianoforte). Il Patmos Chamber Music Festival è sostenuto dalle ambasciate italiana e armena, dal ministero greco della Cultura,e dalla Prefettura dell'Egeo meridionale. (ANSA).