Nigro e il mistero di Amleto tra immagini, parola, musica

Un film muto del 1921, il live dei musicisti di Afterhours, Verdena, Teatro degli Orrori e Bachi da pietra e l’interpretazione di Filippo Nigro. Domani alle 21, terzo appuntamento del Festival Shakespeariano, arriva al Teatro Romano la prima nazionale di «The Mistery of Hamlet» diretta da Fabrizio Arcuri: cinema, musica e prosa insieme per una produzione di CSS Teatro Stabile D’Innovazione Friuli Venezia Giulia. Per consentire la proiezione delle immagini, la serata inizierà alle 21.30. «Un lavoro che credo risulterà molto affascinante, capace di mettere in dialogo arti differenti e che parte da un film straordinario», osserva Filippo Nigro (tra gli attori prediletti di Ferzan Özpetek) che ci parla dello spettacolo. Che tipo di operazione avete fatto partendo da quel capolavoro del cinema muto che è «Hamlet» di Svend Gade e Heinz Schall, pellicola tedesca del 1921, con la magnetica Asta Nielsen, che presta il volto a un modernissimo Amleto? «Il mistero di Amleto» è un esperimento scenico che continua la ricerca intrapresa da Arcuri con «Il castello di Vogelod» di Mournau del 2017. L’esperimento consiste nel ricreare dal vivo tutte le sonorità del film con una elaborata colonna sonora che in questa occasione si avvale di una superband composta da componenti dei migliori gruppi italiani (Afterhours, Teatro degli Orrori, Verdena, Bachi da pietra) e si arricchisce di una voce recitante, che appunto è la mia, che ci introduce nei temi e che doppia dal vivo alcune sequenze del film. In qualche modo il mio ruolo è quello di guida e interprete di tutti i ruoli, e in qualche momento del film divento corpo che si confronta con l’immagine immateriale. Dunque non un film, non un concerto, non un recital ma un mix difficile da catalogare e da ascrivere sotto un unico genere. Questo appunto era quello che volevamo fare. Dico volevamo perchè Fabrizio Arcuri fin dall’inizio mi ha coinvolto nel progetto: avevo già visto l’esperimento con il film di Murnau e mi era piaciuto moltissimo. Devo confessare poi che per me è stato davvero strano, spiazzante e insieme emozionante, calarmi nelle parti di tutti i personaggi per dare loro voce, senza in realtà essere davvero nessuno di loro. La vicenda è quella che conosciamo, è l’Amleto di Shakespeare che però in questa edizione ci suggerisce una particolare lettura. Il titolo parla infatti del «mistero» di Amleto... Per secoli gli studiosi hanno discusso su Amleto e sul significato della leggenda di Amleto. I più importanti poeti di tutti i tempi hanno scritto sulla vita di Amleto. Voltaire, il famoso filosofo francese, chiama l'opera di Shakespeare un'accozzaglia insipida di umori e sciocchezze. Herder dice che Amleto è in una crisi emotiva abituale. Anche Goethe ha respinto la fama di Amleto nel modo più netto. Amleto è una pecora castrata! Recentemente, il professore americano Vining, uno specialista di Amleto, ci ha dato una nuova interpretazione. La chiave di Amleto e’ un profondo segreto, che scopriremo. In scena cinema insieme al teatro. Un po’ come nella sua carriera. Effettivamente questo lavoro mi ha coinvolto moltissimo, anche a livello delle scelte registiche. Diciamo che fa entrare in dialogo le mie due anime.•.