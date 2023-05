Nicolò Galasso da 'Mare Fuori' al primo singolo

(ANSA) - FOSSACESIA, 06 MAG - Due amici che fanno i conti con un'assenza. I colori dell'alba sulla costa dei Trabocchi. Un testo le cui suggestioni richiamano la serie 'Mare Fuori' e, forse chissà, il Giro d'Italia che parte oggi proprio dal lungomare di Fossacesia (Chieti). Nicolò Galasso, 24 anni, propone così il suo debutto musicale. L'attore abruzzese, noto proprio per il suo ruolo in 'Mare Fuori', ha pubblicato sul suo canale YouTube il video ufficiale del suo primo singolo 'Ci rivedremo in giro' distribuito da Ada Music e Warner Music Italy. Nel videoclip appare anche un altro volto noto di Mare Fuori, Giacomo Giorgi celebre per il personaggio di Ciro Ricci. In scena anche Giovanni Crozza Signoris, anche lui attore. La storia raccontata dal video è quella di due amici (Giorgio e Crozza Signoris) che elaborano l'assenza di un terzo (lo stesso Galasso). Le scene in cui sono tutti insieme si alternano a quelle in cui Nicolò è solo sullo sfondo, come un'anima che veglia su di loro. L'aspetto curioso è legato all'immaginario relativo al personaggio interpretato da Nicolò in 'Mare Fuori': Gaetano 'O Pirucchio, sul set insieme al padre Domenico Galasso. Nella terza serie, Gaetano muore in uno scontro a fuoco. Nonostante sia uscito di scena, tornerà comunque nella quarta stagione della serie. A confermarlo è stato il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta. Una presenza fatta di flashback ed evocazioni momentanee, un po' come nel video del nuovo singolo. Di recente il Consiglio regionale d'Abruzzo, ha attribuito un riconoscimento al giovane attore di origini lancianesi. Anche altri attori di 'Mare Fuori' stanno tentando la carriera musicale, a partire da Matteo Paolillo (Edoardo nella serie) che sta per pubblicare il suo album di debutto 'Come te'. Di recente il cantante-attore è stato ospite del Concertone del Primo Maggio, in cui peraltro si è esibito con la sigla della serie. La stessa Clara Soccini, nel cast dalla terza serie, ha già ottenuto un disco di platino. (ANSA).