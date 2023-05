'Musikammare', finale con The Caponi Brothers nel segno di Totò

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Si chiude tra jazz e swing e una dedica a Totò, venerdì 12 maggio (ore 20.30) nel Teatro Karol di Castellammare di Stabia, la programmazione di "Musikammare 2023", rassegna dedicata alle musiche ed ai musicisti di Napoli e della Campania. In anteprima la nuova produzione firmata The Caponi Brothers, intitolata "Miss, mia cara miss!" in omaggio al Principe della risata, ispiratore della band capitanata dal pianista Giuseppe Di Capua e formata da Domenico Tammaro, la voce del gruppo, Elio Coppola alla batteria, Gianfranco Campagnoli alla tromba ed al flicorno e Tommaso Scannapieco al contrabbasso. In scena, special guest della serata, ci sarà Marina Bruno, al suo quarto disco da solista e con un esordio di successo nel ruolo della protagonista dell'opera "La Gatta Cenerentola" di Roberto De Simone. Sonorità jazz e swing, ironia e una spiccata predilezione per Renato Carosone e Fred Buscaglione, "Maestri capaci di tradurre in musica buonumore e positività" sottolinea il pianista Giuseppe Di Capua. L'intero repertorio spazia tra i generi e rielabora grandi classici della musica italiana e americana. In scaletta brani celebri di Carosone (da "Torero" a "Tu vuò fa l'americano" a "O russo e 'a rossa"), di Fred Buscaglione ("Eri piccola", "Whisky facile" fino a "Buonasera signorina" nella sua versione del 1958), di Domenico Modugno (da "La donna riccia" del 1954 a "Io mammeta e tu" scritta nel 1955 con Riccardo Pazzaglia) ma anche evergreen come "Il pinguino innamorato" del 1940 portato al successo dal Trio Lescano, "Mambo italiano" scritto nel 1954 da Bob Merrill, cantato un po' da tutti e lanciato in Italia da Renato Carosone nel 1955. Gli anni Cinquanta influenzano gran parte della produzione dei Caponi Brothers che pure dedicano omaggi ad artisti del nostro tempo riproponendo grandi brani di Paolo Conte (come "Via con me") e Vinicio Capossela ("Che coss'è l'amor", fino alla delicata ballad "Ovunque proteggi"). Con questo concerto termina la prima edizione di "Musikammare" rassegna organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l'associazione socio culturale L'incrocio delle Idee ODV. (ANSA).