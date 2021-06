Musica: Rockin'1000, doppio appuntamento in luglio a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 22 GIU - L'Arena Lido di Rimini ospiterà venerdì 23 e sabato 24 luglio 'Rockin'1000 Party', doppio appuntamento a cura di Rockin'1000, la più 'numerosa' rock band al mondo, nota per aver portato i Foo Fighters nel 2015 a Cesena e che oggi si esibisce nei grandi stadi (nel 2022 suoneranno ancora allo Stade de France di Parigi). "È da diverso tempo che ci 'annusiamo' con la città di Rimini e finalmente abbiamo trovato l'occasione giusta - spiega Fabio Zaffagnini, ceo e fondatore di Rockin'1000 - Ripartire dalla Romagna, la terra da cui tutto è iniziato, vedere il nostro film ed esibirci sul mare sarà suggestivo, sarà al calar del sole, ma per noi quel tramonto ha il sapore di un'alba". L'Arena Lido verrà travolta dall'energia dei Mille, 'impazienti' di ricominciare a suonare insieme nel format 'Power 100', live con formazione da cento elementi; ci sarà la proiezione di 'We are the Thousand', regia di Anita Rivaroli, film che sta facendo il giro dei principali festival cinematografici internazionali, e il Rotation Stage di Rockin'1000, che vedrà i musicisti impegnati a rotazione in una jam session continua. A conclusione delle due serate, la selezione musicale featuring Velvet Music&Factory, che parteciperà a numerosi eventi dell'Arena Lido. (ANSA).