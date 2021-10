Musica: Napoli; Pietà de' Turchini, inaugura Simone Kermes

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Simone Kermes inaugura "Note svelate", titolo della XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de' Turchini, presieduta da Federica Castaldo che ne firma anche la direzione artistica insieme con Paologiovanni Maione. La programmazione prende il via venerdì 29 ottobre (ore 20.30) con il concerto della soprano tedesca intitolato "Canto d'amore da Claudio Monteverdi a Jaques Brel" di scena nella Chiesa di Santa Caterina da Siena con l'Ensemble Amici Veneziani. Il concerto è l'occasione per inaugurare, inoltre, l'installazione luminosa permanente "Luce d'autore" ideata e progettata da Davide Scognamiglio, con la collaborazione di Sebastiano Cautiero, realizzata dalla Fondazione attraverso uno specifico finanziamento della Regione Campania. "Note svelate - sottolinea Federica Castaldo - sta per tutte le pagine musicali sopravvissute e riscoperte ma anche per quelle che non hanno ancora mai preso vita o per quelle attribuite erroneamente a qualcun altro. Tutto questo nel rispetto della mission che, da ormai 25 anni, realizziamo a Napoli attraverso la nostra attività". Una direzione culturale ed artistica che si traduce in questa nuova stagione musicale (la 24esima) che accoglie nella sua prima parte nove appuntamenti, per lo più in prima esecuzione tra concerti, allestimenti per il teatro, rassegne polifoniche e un convegno di studi internazionale dedicato a "La formazione musicale nel Meridione d'Italia tra viceregno e regno (sec. XVII-XIX)" promosso dalla Pietà de' Turchini e dal Conservatorio di San Pietro a Majella. Il concerto di Simone Kermes, realizzato con la collaborazione della Salon Gesellschaft di Monaco di Baviera, propone un viaggio musicale che ripercorre i sentimenti contrastanti dell'amore attraverso il canto nei vari generi. "Il tutto - conclude Federica Castaldo - eseguito sotto un mistico ed affascinante manto di luce, ideato dall'artista Davide Scognamiglio, che esalta sia le antiche e sacre architetture sia i tanti musicisti che con la loro arte rinnovano nel tempo il tratto di unicità e vitalità della Chiesa di Santa Caterina da Siena". (ANSA).