Musica: hit parade, Blanco in vetta per terza settimana

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Per la terza settimana consecutiva, Blanco con il suo disco d'esordio Blu Celeste si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il disco ha totalizzato oltre 200 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 120 milioni di view su YouTube. E sono cinque i brani del giovane artista stabili nella top 10 della classifica dei singoli. Al secondo posto entra direttamente Carmen Consoli, unica new entry della settimana, con Volevo fare la rockstar, che segna il ritorno della cantantessa a sei anni dall'ultimo lavoro (e conquista il primo posto tra i vinili). Stabile al terzo posto il rapper Rkomi con Taxi Driver. Fuori dal podio Ali-Ultima Notte, versione deluxe dell'album d'esordio de Il Tre (Ali - Per chi non ha un posto in questo mondo), che contiene sei brani inediti. Risale di una posizione, ed è quinta, Madame con l'album che porta il suo nome. Rientra in top ten il giovane talento emerso ad Amici, Sangiovanni, davanti ai Maneskin, stabili in settima posizione con Teatro d'Ira - Vol. 1, in attesa del Volume 2 e con un tour europeo annunciato nei giorni scorsi e andato sold out in poche ore. Ottavi i Pinguini Tattici Nucleari con l'album Ahia! Chiudono la top ten, Lele Blade con Ambizione e il rapper americano Lil Nas X con Montero. Tra i singoli, dopo il successo estivo di Mille (con Orietta Berti e Achille Lauro), Fedez piazza ancora la sua zampata con il nuovo brano Meglio del cinema. (ANSA).