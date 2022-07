Musica: grande attesa per Mika alla Forte Arena in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Reduce dal tour nordamericano, che ha fatto registrare il tutto esaurito e culminato con il Coachella, Mika arriva in Sardegna con un'unica data domani alla Forte Arena, il Teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Pochi i biglietti rimasti, si va verso il tutto esaurito per un attesissimo concerto che anticipa la tournee italiana di settembre che lo vedrà protagonista con otto date, a partire dall'Arena di Verona il 19 settembre. Cinque album in attivo, 10 milioni di copie vendute negli ultimi 15 anni, 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo, 3 miliardi di stream e una lunga lista di successi internazionali come Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Popular Song, Stardust, Elle Me Dit and Underwater: questi sono solo alcuni dei numeri del grande successo di Mika. Il tour primaverile, la co-conduzione dell'Eurovision e l'annuncio del The Magic Piano Tour, hanno portato la critica a definire il 2022 come il "suo" anno. Nel corso della carriera, Mika ha collaborato con alcuni tra i più autorevoli cantanti e artisti del nostro tempo, da Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue al premio Nobel Dario Fo, al compositore Simon Leclerc, per citarne alcuni. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra i quali "the Brits", "the Grammys", i "World Music Awards" and "MTV's Europe, Asia, Australia and Japan. A questi si aggiunge il "Lebanese National Order of Merit", insignito a seguito dell'evento stream da lui prodotto dopo la disastrosa esplosione avvenuta a Beirut nel 2020, con il quale ha raccolto 1 milione di euro devoluti alla Lebanese Red Cross e a Save the Children. Il concerto alla Forte Arena vedrà Mika ripercorrere, con la sua band di quattro elementi, i brani e le hit che lo hanno portato a diventare un'icona della musica contemporanea. (ANSA).