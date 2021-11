Musica: a Napoli concerti "A più voci" per i Turchini

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Tre concerti per la terza edizione di "A più voci", rassegna corale e polifonica programmata nell'ambito della 24/a stagione musicale della Fondazione Pietà de' Turchini a Napoli. In calendario tre appuntamenti, da domani 14 novembre (ore 17), ospitati nella Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà de' Turchini situata nella centrale via Medina. "Finalmente in presenza - sottolinea Federica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà de' Turchini - proponiamo la terza edizione di questa rassegna che nasce per divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di diversa generazione, attive sul territorio nazionale". Una nuova edizione, che si avvale della consulenza artistica di Salvatore Murru, a cui prendono parte formazioni provenienti da Abruzzo, Toscana e Puglia. Si inizia, dunque, domani con il concerto "Just your love" del Coro Gamut di Pescara diretto da Serena Marino. Si prosegue sabato 20 (ore 20.30) con "Lux" della corale pugliese Consonare Ensemble diretta da Luigi Leo e si chiude domenica 21 (ore 17) con "Vivaldi e le sue ragazze" nella proposta del Coro giovanile Voceincanto di Arezzo, ensemble diretto da Gianna Ghiori, che accoglie in scena il pianista accompagnatore Lorenzo Magi, il soprano Caterina Stefanelli, il mezzosoprano Elisabetta Ricci. (ANSA).