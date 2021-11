Musica: 250mila euro annui per Time in Jazz e Pistoia Blues

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Con la modifica dell'articolo 2 della legge 238/2012, il "Pistoia Blues Festival" e il "Time in Jazz" entrano in pianta stabile tra le rassegne musicali di qualità che ogni anno usufruiranno di finanziamenti statali: 250 mila euro per ciascun evento. "È un successo del nostro gruppo e dell'intera VII commissione Cultura di Palazzo Madama - dice il senatore Gianni Marilotti (Pd), autore dell'emendamento che ha ricompreso anche il Festival di cui è direttore artistico Paolo Fresu - in questa maniera il Time in Jazz, rassegna itinerante che ogni anno attira i più quotati musicisti internazionali e coinvolge migliaia di spettatori in tantissimi centri della Sardegna, si colloca stabilmente fra gli eventi più prestigiosi del cartellone culturale italiano, acquisendo una autonomia e una certezza finanziaria che darà più stabilità alla programmazione e organizzazione degli eventi". Il provvedimento approvato dalla commissione, dovrà ora passare la prova dell'Aula. "Confidiamo che - data l'approfondita istruttoria svolta nel parlamentino e l'apporto dato dal ministero della Cultura e dal governo tutto - l'approvazione definitiva avvenga in tempi stretti". Il Festival Time in Jazz era rimasto all'asciutto nel maggio scorso nel click day scelto dalla Regione Sardegna per concedere le risorse del bando per gli eventi culturali a richiamo turistico. Un metodo che ha fatto subito insorgere molte associazione, tra cui appunto quella di Fresu che aveva presentato e vinto il ricorso davanti al Tar isolano. (ANSA).