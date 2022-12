Moresco, il mio Lamborghini nato a Capri, Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - "La storia del mio Lamborghini è partita proprio da Capri, Hollywood. Ora spero che il film sia amato in Italia quanto lo è in America". Bobby Moresco, regista premio Oscar per la sceneggiatura di Crash, nel board dell'Istituto Capri nel mondo (e chairman dell'evento gemello "Los Angeles, Italia" 2023) attende con curiosità il 19 gennaio quando "Lamborghini - The man behind the legend" debutterà su Prime Video. "Intanto è il film più visto e raccomandato su Apple tv negli Usa, ma tengo molto al giudizio del pubblico italiano, alla cultura e alla storia del vostro paese" dichiara ricordando "che proprio sull'isola azzurra durante il festival di qualche anno fa, Pascal Vicedomini mi presentò il produttore Andrea Iervolino. Voleva parlarmi di questo progetto, tratto da un libro. E mi convinse subito, anche se avevo un altro film in mente, così rilanciai: perchè non farli entrambi? Infatti stiamo preparando un secondo lavoro insieme, anche questo ambientato in Italia, una grande produzione della quale non posso ancora parlare". "Lamborghini" , scritto e diretto da Moresco, è stato l'ultimo lavoro di Blasco Giurato che ne ha firmato la luminosa fotografia: "Una grande perdita, umana e professionale, i risultati che si potevano ottenere con lui credo siano impareggiabili" è il suo ricordo dell'artista della luce appena scomparso. Incentrato sulla vita di Ferruccio, il mitico fondatore della casa automobilistica, "Lamborghini - The Man Behind the Legend" è interpretato da Frank Grillo, già premiato da Capri, Hollywood come Italo americano dell'anno, nel cast con Mira Sorvino, Gabriel Byrne anche l'attrice sorrentina Francesca Tizzano. Capri Hollywood, 27esima edizione, è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Special partners Intesa Sanpaolo, Terna, Isaia con la partecipazione di Givova, Rs Productions, Caremar. (ANSA).