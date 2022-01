Moda: Fielmann conquista l'Italia con 10 store, 4 a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Fielmann, retailer tedesco del settore ottico, sceglie la capitale italiana per aprire almeno quattro store nel 2022, dieci in tutta Italia entro l'anno in corso. Per il gruppo Fielmann, Roma segna un importante traguardo che conferma il piano d' espansione dell'azienda anche nel centro Italia. L'obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio con almeno due nuove aperture in città nel primo semestre 2022 e le successive nella seconda metà dell'anno nelle principali aree dello shopping cittadino. "Il nostro arrivo a Roma è stato possibile grazie al successo riscontrato nel resto d'Italia, che al momento rappresenta il nostro mercato in più rapida crescita - spiega Ivo Andreatta, country manager di Fielmann Italia-. "Arriveremo in città con un concetto unico: fornire la massima qualità possibile al miglior e minor prezzo possibile. Nei nostri store sono disponibili servizi interamente dedicati al cliente e vantaggi competitivi, da un'eccezionale varietà di montature Fielmann all'assicurazione inclusa nel prezzo. Allo stesso tempo, in ogni negozio Fielmann garantiamo anche il miglior prezzo sugli occhiali delle più grandi marche. L'ingresso di Fielmann nella capitale e nella decima regione italiana ha l'obiettivo di supportare il piano di espansione in Italia con una crescita organica che punti a rafforzare la presenza sul territorio italiano, aprendo oltre dieci nuovi store in Italia entro la fine del 2022 e offrendo nuovi posti di lavoro. Nello specifico, i quattro store romani impiegheranno un totale di circa 20 collaboratori, selezionati sul territorio. L'obiettivo di Fielmann - conclude il manager - è diventare parte integrante delle città in cui apriamo. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali. Una strategia incentrata sulla crescita organica del brand, a cui Fielmann resta fedele da sempre". (ANSA).