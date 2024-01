Mean girls domina il botteghino americano con 32 milioni The Beekeeper e Wonka seguono sul podio del fine settimana

(ANSA) - LOS ANGELES, 14 GEN - Le reginette del liceo dominano il box office nordamericano. Mean girls, che ripropone in versione più inclusiva e attuale il classico del 2004, ha sbaragliato la concorrenza con un incasso domestico di 32 milioni di dollari, durante un fine settimana che si allungherà a domani per il Martin Luther King day. Il musical, distribuito in Italia da Eagle Pictures, è costato alla Paramount 36 milioni di dollari ed era stato pensato per il servizio streaming della casa di produzione, prima che le proiezioni di prova convincessero lo studio a distribuirlo anche sul grande schermo. Tra chi ha comprato il biglietto per vederlo in sala, il 75% è donna e il 60% ha meno di 25 anni: folle di ragazzine per un remake firmato da Samantha Jayne e Arturo Pérez Jr., che ricalca l'originale con la candida e genuina protagonista Cady Heron (Angourie Rice rileva il ruolo che fu di Lindsay Lohan) che si avventura nella terrificante giungla del liceo (Renee Rapp incarna l'antagonista Regina George). Il thriller d'azione diretto da David Ayer, The Beekeeper, è il secondo film più visto al cinema, con un incasso di 16,8 milioni di dollari. Distribuito in Italia da Leone Film Group e 01 Distribution, è la storia di Adam Clay, di professione ufficiale apicultore, ma, in realtà, agente dei servizi segreti dalle doti fisiche straordinarie. Wonka, il musical fantasy con Timothée Chalamet nei panni dell'eccentrico cioccolataio inventato da Roald Dahl, chiude il podio dei film più visti del fine settimana, con 8,4 milioni di dollari guadagnati. Il film è stato una vera sorpresa sia per la Warner Bros. che per gli esercenti, con un incasso di 178 milioni di dollari in Nord America e 500 milioni di dollari in tutto il mondo fino ad oggi. (ANSA).

