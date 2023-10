Me contro te e marea di bambini per 'Vacanze in Transilvania' Anteprima a Roma per quinto film del duo in sala da 19/10

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Candele (elettriche), piccole zucche decorate in stile Halloween, gabbie con uccelli stilizzati e tanto effetto fumo, fanno da scenografia all'anteprima romana nel Cinema The Space - Moderno, della quinta avventura cinematografica di Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofi), coppia in scena e nella vita, i Me contro te, gli idoli di un popolo di bambini. che tornano in sala con Me contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania di Gianluca Leuzzi, in uscita il 19 ottobre con Warner Bros. Vestiti entrambi in eleganti outfit rosso bordeaux, prima dei saluti nelle sale, tutte 'occupate dal loro film e piene di piccoli spettatori (dominavano quelli tra i cinque e i dieci anni) con le famiglie. Luì e Sofì si sono fermati all'esterno facendo selfie e parlando con i fans lungo le transenne (che li hanno aspettati cantando le loro canzoni), per poi esibirsi nella title track del film, Vacanze in Transilvania e in uno dei loro brani più amati, Insieme. Il duo di youtuber ha conquistato con il loro stile scanzonato e all'insegna del gioco e l'ottimismo, prima il web (dal debutto nel 2014 su you tube), poi il cinema (hanno incassato con i precedenti quattro film, usciti dal 2020 a inizio 2023,in totale circa 23 milioni di euro) e la tv, con anche una serie tv Me contro te - La famiglia reale su Prime Video, per la quale è già stata annunciata una seconda stagione. "Questi personaggi sono la nostra famiglia" hanno detto Luì e Sofì presentando il cast - adesso andremo nel castello del Conte Dracula, per vivere un'avventura incredibile e fermare i cattivi" hanno aggiunto, chiedendo infine ai bambini di fare il loro 'saluto delle trote'. La storia di Me Contro te Il Film - Vacanze in Transilvania (producono Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film e Me contro te) parte nel laboratorio abbandonato del Signor S., dove Viperiana, Perfidia e i Malefici stanno architettando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero. Per realizzarlo però hanno bisogno del diamante delle paure che è nascosto nel Castello del Conte Dracula in Transilvania. Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la terra di Dracula. (ANSA).