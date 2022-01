Marbel produrrà linea bimbo dei fratelli Rodriguez

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il Gruppo Marbel ha acquisito la licenza di Hinnominate, il brand d'abbigliamento fondato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, di cui produrrà e distribuirà le future collezioni kidswear. La nuova collaborazione partirà con la collezione FW 22-23 del marchio dei fratelli Rodriguez, ispirata allo stile delle celebrità americane che, quando sono lontane dalle luci del jet-set, indossano capi loungewear pratici ma con un tocco cool. "Il DNA sofisticato - dichiara Pino Cariello, fondatore e CEO di Marbel Spa - e cool del brand, che combacia con lo stile di Belen, Cecilia e Jeremias, è ricco di spunti creativi stimolanti e costruttivi. Confrontandomi con loro ho percepito la loro passione per la moda e l'entusiasmo per questo nuovo progetto condiviso". "Siamo molto soddisfatti per il lancio della linea kidswear di Hinnominate. Sulla scia del successo della linea adult, siamo fiduciosi -aggiungono i fratelli Rodriguez - che quanto ideato per il mondo bambino sarà apprezzato dalle mamme, che si ritroveranno a condividere con i loro bambini la passione per la moda e il desiderio di sperimentare insieme look comfy e di tendenza". (ANSA).