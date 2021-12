Mara Sattei, il 14 gennaio esce suo primo album "Universo"

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Mara Sattei annuncia l'uscita del suo primo album: il 14 gennaio arriva "UNIVERSO" (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy). E' la stessa artista, sorella del rapper tha Supreme, a presentare il suo lavoro: "Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi. Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa. Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture. La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro". Universo, prodotto da tha Supreme che segue anche la direzione artistica del progetto, è stato anticipato dai singoli "Scusa" e "Ciò che non dici". Ad oggi Mara Sattei ha collezionato oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l'hanno vista protagonista. La cantautrice era riuscita ad affascinare tutti già con le sue "Registrazioni": "Nuova Registrazione 326" - certificata disco d'Oro -, "Nuova Registrazione 402" e "Nuova Registrazione 527" sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti sempre dal fratello. Tante già le collaborazioni che può vantare: da Coez a Lous and the Yakuza e Carl Brave. (ANSA).