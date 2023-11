Manoscritti di autori contemporanei, nuova acquisizione Ibimus Nel Fondo Ronchetti la vita musicale italiana nel nuovo secolo

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Uno spaccato di vita musicale italiana e romana degli ultimi vent'anni attraverso un prezioso fondo musicale: l'Ibimus-Istituto di Bibliografia Musicale presenta al pubblico il 21 novembre la nuova acquisizione dedicata alla musica contemporanea che comprende un centinaio di buste con manoscritti, copie di manoscritti, stampe e file in formato elettronico di opere di alcuni dei più importanti compositori italiani e dell'ambiente romano degli ultimi decenni, donati da Paola Ronchetti, docente, musicologa, ricercatrice e musicista. Fra gli autori, in particolare, figurano Alvin Curran, artista americano, italiano d'azione, performer, scrittore e autore di innovative installazioni che hanno segnato la storia della musica elettronica dal secondo Novecento ad oggi, e ancora Salvatore Sciarrino, Ivan Vandor, Lucia Ronchetti, Patrizio Esposito, Paolo Rotili, Fausto Sebastiani, Luca Lombardi, Marino Baratello, Lucio Gregoretti e molti altri. L' appuntamento, coordinato da Gianluca Ruggeri, docente del conservatorio de L'Aquila, e Salvatore de Salvo Fattor, presidente dell'Ibimus, è alle 16:15 nella Sala Macchia della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in viale Castro Pretorio 105. Al termine della presentazione, Andrea Dior eseguirà al pianoforte alcuni brani di Alvin Curran, presenti nel nuovo Fondo Paola Ronchetti. Associazione nata nel 1979 per la promozione, lo sviluppo e a diffusione di studi storico-musicali, musicologici e bibliografici dal Medioevo all'età contemporanea, l'Ibimus mette a disposizione di studiosi e cultori un'ampia biblioteca specializzata e una cospicua collezione audiovisiva, tutto a scaffale "aperto", una banca dati, in continuo accrescimento, con circa 120.000 schede relative ai manoscritti musicali conservati in biblioteche e archivi italiani e gestisce un centro di documentazione bibliografica sull'attività dei musicisti che, a partire dal Quattrocento fino a oggi, hanno operato nelle istituzioni musicali del Lazio. Oltre al lavoro di ricerca, affianca una serie di attività culturali, con presentazioni di novità editoriali, mostre, convegni e concerti (ANSA).