Malan primo sul podio di Sanremo da Pecora

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, è il vincitore di Sanremo da Pecora, la manifestazione firmata Un Giorno da Pecora che ha portato sul palco della sala A di via Asiago otto politici a sfidarsi in una gara canora che andrà in onda domani, 10 febbraio, alle 13,30 su Rai Radio1. A concorrere per il premio del miglior politico cantante sono stati con lui il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, le deputate del Movimento 5 Stelle Patty L'Abbate e Vittoria Baldino, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mule', il presidente della Toscana, Eugenio Giani, la sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. In giuria Pupi Avati, Simona Ventura e Ivan Zazzaroni; come notaio l'ex premier Lamberto Dini mentre la big band che ha accompagnato i cantanti ha avuto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto alle tastiere e il presidente del Molise Donato Toma alla chitarra. Ad aggiudicarsi il premio per il peggiore cantante è stato Giani che ha portato sul palco "Il ragazzo della Via Gluck". Sisto si è invece contraddistinto per le sue qualità canore cimentandosi con Meraviglioso di Modugno e Pugni chiusi di Ricky Gianco. (ANSA).