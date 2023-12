Lvmh Metiers d'Art acquisisce il 100% della M.On.De Si tratta della ex Renato Menegatti, azienda di Villaverla (Vi)

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Lvmh Métiers d'Art ha annunciato l'acquisizione del 100% delle quote della Renato Menegatti di Villaverla, provincia di Vicenza, riferimento del settore del metallo europeo dal 1980, azienda rinominata M.On.De Metal-on-Demand (metalli su richiesta). Uno sviluppo naturale della strategia di Lvmh Métiers d'Art, che dopo aver recentemente consolidato la sua presenza nella pelletteria con l'acquisizione di Grupo Verdeveleno (conceria spagnola di riferimento nella lavorazione e rifinitura di pelli esotiche) e nella seta, con la partnership siglata in novembre con la storica azienda Hosoo (maestri nella seta dal 1688), adesso aggiunge un'altra milestone al suo percorso, questa volta nel campo dei metalli di alta gamma. M.On.De. azienda del distretto veneto, si contraddistingue per applicare lavorazioni proprie del mondo della gioielleria alla produzione piccole parti metalliche per accessori sviluppando in-house l'intero processo: dalla progettazione 3D, alla prototipia, alla produzione, ai processi di galvanizzazione (con oro o palladio), anodizzazione, satinatura e lucidatura. La metamorfosi del metallo grezzo che si trasforma in loghi, catene, fibbie, occhielli, zip e borchie. La realizzazione di accessori metallici per il settore del fashion, in particolar modo per prodotti d'abbigliamento e pelletteria, è un pilastro dell'industria del lusso. "La lavorazione dei metalli è un'arte antica che richiede competenze e maestria uniche - commenta Jean Baptiste Voisin, chief strategy officer di Lvmh e presidente di Lvmh Métiers d'Art -. Siamo consapevoli dell'importanza di preservare e valorizzare questa tradizione e siamo entusiasti di poterlo fare attraverso questa acquisizione". Fin dalla sua nascita nel 2015, Lvmh Métiers d'Art riunisce e coordina una rete mondiale di eccellenze artigiane che include allevamenti, concerie di pelli esotiche e non, il mondo dei tessuti e della manifattura. Nel mondo del metallo, Lvmh Métiers d'Art riunisce la manifattura italiana M.On.De., l'asiatica Gbjm, fondata nel 2012 a Taiwan, e Jade Group con sede in Portogallo e Francia. (ANSA).

