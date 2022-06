Libri: esce 'La locanda dello zio rock' di Omar Pedrini

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Si chiama 'La Locanda dello Zio Rock', il nuovo libro di Omar Pedrini, il primo edito dalla sua Senza Vento Edizioni insieme a Coop Lombardia. Il volume è la raccolta degli articoli mensili che il rocker ha scritto per la rivista COOP Consumatori, in una versione rivista e ampliata, un viaggio attraverso i territori, le località, le cantine, i luoghi amati d'Italia "terra vocata al vino e alla buona cucina, grazie - racconta Omar nella prefazione - alle tantissime, quasi infinite biodiversità di cui è tanto ricco 'il bel paese' con le sue tante eccellenze e giacimenti enogastronomici, frutti di una terra senz'altro baciata dal buon Dio. "A tutto questo ho aggiunto qualche aneddoto e alcuni luoghi di eccellenza visitati nei tantissimi viaggi in tanti anni di concerti su e giù per l'Italia, un po' dei miei incontri umani, soprattutto - conclude l'ex Timoria - i più golosi". Il volume si apre con una dedica "A Gino Veronelli, amico e maestro di vino e di anarchia". (ANSA).