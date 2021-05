Le opere di Keith Haring nelle nuove All Star

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Le opere dell'artista pop Keith Haring trovano una nuova tela nelle Converse. Nel corso del tempo, le sneakers "All Star" si sono distinte per creatività e grinta ispirandosi a storie per rompere le barriere di domani. E nessun altro incarna questa mentalità più del progressista artista Keith Haring. Il caratteristico stile pop di Haring ha incarnato la visione che gli individui possono cambiare il mondo attraverso la loro creatività. Una forza trainante nella carriera di Haring era assicurarsi che il suo lavoro non solo sostenesse gli oppressi, ma anche che rimanesse accessibile a tutte le persone. Questo spirito di difesa e di rottura delle barriere ha continuato a motivare Haring per tutta la sua vita, forse in particolare nel suo lavoro che ha istituito la Keith Haring Foundation nel 1989. Dopo aver ricevuto la diagnosi di AIDS l'anno precedente, ha creato l'organizzazione per fornire finanziamenti e immagini alle organizzazioni contro l'AIDS. Haring è anche noto per aver lavorato verso una maggiore accessibilità nel mondo dell'arte, creando opere pubbliche per enti di beneficenza, ospedali e orfanotrofi in tutto il mondo, e vendendo le sue immagini attraverso un merchandising accessibile, rendendolo disponibile a un vasto pubblico. Lo stesso vale oggi e diventa forza trainante in una nuova collezione del Keith Haring Studio e Converse, dove per la prima volta i disegni iconici di Haring saranno tradotti sulle classiche calzature e abbigliamento del marchio, celebrando semplicemente, ma con coraggio, il potere della creatività. Classici come la Chuck 70, la Chuck Taylor All Star e la Pro Leather, così come la Run Star Hike, servono come nuova tela per le sue opere disegnate a gesso sui cartelloni vacanti della metropolitana di New York. In tutta la collezione, lo stile caratteristico di Haring prende vita attraverso una grafica audace in bianco e nero con giocose e brillanti pennellate di rosso. (ANSA).