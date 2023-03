La chitarra dei Genesis Hackett in concerto in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 01 MAR - "Mostro sacro" del progressive rock mondiale, storico chitarrista dei Genesis, cantante e compositore britannico, Steve Hackett sarà in concerto il 13 luglio a Palmanova (Udine), unica tappa nel Nordest della sua tournée mondiale "Genesis Revisited World Tour - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights". L'evento è promosso da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG per "Estate di Stelle". La torunèe segna il 50/o anniversario di "Foxtrot", l'album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. Hackett - ripercorrono gli organizzatori - si unì ai Genesis nel 1971 e fece il suo debutto in "Nursery Cryme". L'album raggiunse un successo maggiore in Europa che in Gran Bretagna. Dopo molti tour, i Genesis furono incoraggiati a sperimentare composizioni sempre più lunghe e svilupparono la loro capacità di introdurre racconti forti. Questo diede a Peter Gabriel una maggior opportunità di assecondare la teatralità, aumentando così il profilo della band. "Credo che Foxtrot sia stato allora una magnifica conquista per i Genesis - ha dichiarato Hackett - credo che non ci sia nemmeno una traccia debole nell'album, hanno tutte i loro punti di forza e sono impaziente di poter suonare dal vivo l'intero album". Steve Hackett, conosciuto in tutto il mondo sia per il suo lavoro con i Genesis, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, sia per la sua brillante carriera solista, sarà accompagnato sul palco da musicisti d'eccezione: alle tastiere Roger King, alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell, al sax, flauto e percussioni Rob Townsend, al basso e chitarra Jonas Reingold; alla voce Nad Sylvan. (ANSA).