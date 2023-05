L'Oscar Dante Ferretti ai giovani, cercate scenografi e registi

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - "Ai ragazzi dico: trovate un regista che vi chiami. Certo, ci vuole fortuna ma consiglio di insistere, di andare a cercare dei maestri scenografi e di lavorare appena possibile. Adesso, purtroppo, si fanno meno film, si fanno più produzioni per la televisione ma sempre lavoro è". Così oggi nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, che ha incontrato gli studenti nell'ambito delle attività del Master accademico di II livello in "Scenografia per il cinema" e "Costume per il cinema", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del Poc 2014/2020, realizzato in collaborazione con Netflix e Rai e riconosciuto dal Ministero dell'Università e Ricerca. Lo scenografo, dopo aver detto di tifare per il Calcio Napoli ("Sono molto amico di Aurelio De Laurentiis"), ha sottolineato il suo rapporto con la città e il senso del suo lavoro: "Napoli mi è particolarmente vicina e le sono molto legato. E' scenografica perché è bella tutta, la sua parte antica così come quella moderna. Ho lavorato con diversi registi, anche campani, e in tutti i film ho sempre messo me stesso sia come assistente che come scenografo. La scenografia è bella perché c'è sempre un intervento da parte di uno scenografo in cose sia totali che marginali in base alla storia". Un'occasione che ha permesso agli allievi di vivere, attraverso le parole del grande scenografo, l'atmosfera e le realtà delle grandi produzioni cinematografiche, come il suo incontro con Fellini nato sul set del Satyricon del 1969 grazie ad un episodio assolutamente casuale che ha poi portato alla loro collaborazione che partendo da "La città Delle Donne" condurrà a Prova D'Orchestra, 1978; E La Nave Va, 1983; Ginger e Fred, 1986; La Voce Della Luna, 1990. E' suo il merito di avere portato a girare interamente il film "Gangs of New York " di Martin Scorsese a Cinecittà grazie al rapporto di confidenza con il regista e ad un pranzo insieme, da quella esperienza Leonardo di Caprio lo ha definito "'Lo scenografo più emblematico della sua epoca, forse il più grande di tutti i tempi". L'incontro è stato moderato da David Miliozzi autore del libro su Dante Ferretti "Immaginare Prima". (ANSA).