L'Orchestra di Padova e del Veneto a Ferrara Musica Il 26/2 diretta da Marco Angius in Mozart, Stravinskij e Ravel

(ANSA) - FERRARA, 24 FEB - Dopo il concerto della Mahler Chamber Orchestra, la stagione di Ferrara Musica prosegue il 26 febbraio alle 20,30 al Teatro Comunale 'Claudio Abbado', con l'Orchestra di Padova e del Veneto, una delle principali orchestre italiane con oltre di 50 anni di attività, guidata da Marco Angius, suo direttore musicale e artistico. In programma musiche di Mozart, Stravinsky e Ravel, con la partecipazione Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra di Santa Cecilia. E proprio dal clarinetto prende le mosse la locandina della serata, che propone uno dei pezzi più suggestivi scritti per questo strumento, il Concerto K 622 di Mozart. Tra le sue ultime opere strumentali, fu scritto per il clarinettista Anton Stadler, e completato durante i primi giorni dell'ottobre 1791, anno della morte del compositore. Il programma continua con il Concerto in mi bemolle maggiore "Dumbarton Oaks", omaggio di Igor Stravinsky a Bach e ai Concerti brandeburghesi. La denominazione "Dumbarton Oaks" deriva dalla località vicino a Washington, in cui avvenne la prima del concerto. In chiusura verrà infine eseguita Ma mère l'oye di Maurice Ravel, una raccolta di cinque brevi brani, nata inizialmente per pianoforte a quattro mani nel 1908, e trascritta poi per orchestra dallo stesso Ravel nel 1911. La suite è dedicata all'infanzia e ai grandi autori francesi di fiabe dei secoli passati, Charles Perrault soprattutto, autore di quei Contes de ma mère l'oye che forniscono titolo e ispirazione. (ANSA).

