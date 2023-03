'L'estate di Virna' con Safroncik, anteprima a Polignano a Mare

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Una spasmodica ricerca della stagione sentimentale delle "farfalle nello stomaco", tra i toni del dramma e quelli della commedia, è il binario su cui viaggia il cortometraggio 'L'estate di Virna', scritto e diretto dal regista salentino Alessandro Zizzo, con protagonisti Anna Safroncik e Adelmo Togliani. Il film breve, che viene presentato oggi a Polignano a Mare (Bari), è stato girato tra Lecce e Taranto. La storia racconta l'evoluzione del rapporto tra Virna (Anna Safroncik) e Giulio (Adelmo Togliani), una coppia che ha condiviso un sentimento fortissimo e che ora si trova a fare i conti con due visioni diametralmente opposte del concetto di amore. Il regista Zizzo dirige nuovamente Adelmo Togliani dopo l'esperienza nel corto 'La morte del sarago' e nel lungometraggio 'La sabbia negli occhi', e trova in Anna Safroncik la "sua" Virna , una donna che, nonostante le sue fragilità non cede a compromessi, un ruolo che il regista aveva scritto pensando proprio all'attrice di origini ucraine. "Cos'è l'amore? Amare finché morte non ci separi la stessa persona, o viaggiare cercando sempre nuovi amori e provando a vivere sempre in estate?", è una delle domande che pone il corto. Il film viene proiettato alla presenza di Anna Safroncik, Adelmo Togliani e del regista Zizzo a Polignano, per un'anteprima che vuole omaggiare il territorio pugliese che ha fatto da sfondo alla narrazione cinematografica. Presenti anche alcuni attori del cast tra cui Viola Simmini, che ha vestito i panni di Virna ragazzina, e Debora Muscoso, che ha interpretato il ruolo della migliore amica della protagonista. Nel cast anche Eleonora Papa, Riccardo Lanzarone, Roberto Giacoia e Giuseppe Ciciriello. Il film breve, prodotto da Santa Ponsa Film in collaborazione con CinemETIC, è realizzato con il contributo della Regione Puglia e il supporto di Apulia film commission, di Argos energy e di Globalservice. Sarà distribuito attraverso i festival. (ANSA).