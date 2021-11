Jolie contro censura Eternals in Arabia, 'ignoranti'

(ANSA) - NEW YORK, 05 NOV - 'Ignoranti'. Così Angelina Jolie ha bollato la decisione dell'Arabia Saudita e di altri paesi arabi di censurare 'Eternals' a causa della presenza di personaggi omosessuali. L'attrice, che ha il ruolo di Thena nell'ultimo film basato sui personaggi degli Eterni della Marvel Comics, co-scritto e diretto da Chloé Zhao, ha criticato senza mezzi termini la scelta di bloccarne l'uscita nelle sale cinematografiche. L'ultimo film del franchise ha per la prima volta un supereroe omosessuale e anche un bacio gay. "Sono triste per quel pubblico - ha detto la Jolie - e sono fiera della Marvel che si è rifiutata di fare tagli al film. Ancora non riesco a capire come si possa vivere al giorno d'oggi in un mondo in cui le persone non possano vedere la bellezza di quella relazione. Infuriarsi, sentirsi minacciati o disapprovarlo è da ignoranti". E' consuetudine nel mondo arabo imporre tagli alle pellicole che riguardino o contengano sesso, omosessualità e questioni religiose in modo da adeguarle alle regole della censura, ma in questo caso la Disney non ha voluto cedere. (ANSA).