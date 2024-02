Jazz Campus Orchestra e Petra Magoni in scena a Roma Il 3 marzo la cantante e i giovani diretti da Massimo Nunzi

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - La Jazz Campus Orchestra, formata da strumentisti in erba dagli 8 ai 16 anni, incontra Petra Magoni. L' orchestra, diretta da Massimo Nunzi e frutto di un progetto della Fondazione Musica per Roma, sarà in scena il 3 marzo alle 18 con la cantante jazz toscana all' Auditorium Parco della Musica. "La personalità musicale di Petra Magoni è unica - dice Nunzi -. Performer e cantante poliedrica, in grado di affrontare musiche di ogni genere e latitudine, dotata di una vocalità fuori dal comune, riesce a coinvolgere e a convincere in tutti i luoghi musicali in cui si esprime''. Per questa esibizione, che è anche un saggio del percorso didattico del progetto, ''averla come ospite della Jazz Campus Orchestra viene dalla collaborazione che abbiamo già avuto più volte in passato, anche quando molti anni fa ho tenuto a battesimo, musicalmente parlando, la giovane figlia Frida''. Nunzi osserva che ''il rapporto fra i giovani e Petra è sempre stato fortissimo perché "Musica Nuda", il progetto artistico che condivide con il contrabbassista Ferruccio Spinetti, è molto seguito proprio dalle nuove generazioni che ne adorano la vena creativa fuori dai canoni. Il viaggio psichedelico è quindi nel mondo variegato e pieno di stimoli che Petra ha sempre abitato e che ci riconsegnerà anche attraverso arrangiamenti scritti proprio dalle ragazze e dai ragazzi dell' Orchestra". La "Jazz Campus Orchestra" Kids e Junior è nata nel novembre 2019 con la volontà di sviluppare nei bambini e ragazzi l'interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio, in un percorso divertente e appassionante. Si riunisce tutti i sabati mattina e lavora al proprio repertorio, pezzo dopo pezzo, tra standard jazz e brani originali composti ed arrangiati da Nunzi per i due organici. (ANSA).

FM-CAS