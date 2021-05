Jack Savoretti, dal 25 giugno il nuovo album di inediti

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - A due anni da "Singing to strangers", che ha venduto oltre 65 milioni di copie nel mondo, e dopo il brano solidale "Andrà tutto bene" (il suo primo singolo in italiano scritto insieme ai fan) Jack Savoretti torna dal 25 giugno con il suo nuovo album di inediti "Europiana". Il disco è anticipato dal singolo "Who's Hurting Who" feat. Nile Rodgers, in uscita il 7 maggio. "Europiana", inciso ad Abbey Road a 90 anni dalla creazione dei mitici studios, è un album caratterizzato da un sound vintage ma allo stesso tempo attuale, che vuole raccontare l'eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia, ispirandosi soprattutto agli anni '60/'70. Savoretti ripercorre così le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, reinterpretandole in chiave moderna e personale. (ANSA).