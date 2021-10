Io Non Odio - La Musica che non gira intorno il 27/10 a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 27 ottobre nuovo appuntamento con Io non odio , progetto promosso dalla Regione Lazio - Assessorato Agricoltura e Pari Opportunità con l'Assessorato Scuola e Formazione - e curato dal Progetto ABC - Arte Bellezza Cultura, rivolto agli istituti superiori di Roma e del Lazio, dal titolo La Musica che non gira intorno: una giornata di incontro tra le ragazze e i ragazzi delle scuole e protagonisti della scena musicale e del mondo della cultura per raccontarsi e approfondire i diversi temi del progetto. Filo conduttore: la musica, linguaggio universale in grado di attraversare qualsiasi confine. La musica si ascolta e forse questa è la sua più grande lezione. Ascoltare. Ascoltare soprattutto l'altro. Sul palco ospiti d'eccezione si esibiranno, racconteranno e confronteranno con le ragazze e i ragazzi, presentati e intervistati dal giornalista e critico musicale Gino Castaldo: la cantante Noemi, il duo musicale Manitoba, composto da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, il comico e autore televisivo Stefano Rapone e la regista e attrice Michela Andreozzi. Intervengono anche l'Assessora all'Agricoltura e Pari Opportunità della Regione Lazio Enrica Onorati, che aprirà l'incontro, e la Responsabile Ufficio Cinema - ABC Lazio Giovanna Pugliese. Durante l'appuntamento saranno premiati i migliori 3 lavori prodotti dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato al concorso di Io non odio. Gli studenti sono stati invitati a raccontare, ognuno con la propria sensibilità e a seconda dei propri interessi, una storia ispirata ai temi trattati e che descrivesse analisi e sentimenti scaturiti da questa esperienza. L'evento sarà trasmesso per le scuole a partire dalle ore 11:00 in diretta streaming sul canale YouTube di Lazio Innova. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto IO NON ODIO continua il suo percorso di sensibilizzazione sui temi del contrasto della violenza maschile contro le donne e degli stereotipi di genere, ma anche contro le diverse connessioni che l'odio crea e propaga come l'omofobia, il razzismo, il bullismo, l'utilizzo distorto dei social. A questa seconda edizione hanno aderito un totale di 28 istituti, 97 docenti e circa 3000 studenti. (ANSA).