Il ritorno della Dolce Vita con "Roma è di Moda"

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Dopo lo show di Valentino a Trinità dei Monti, Roma punta ancora sul fashion con una grande sfilata-evento a via Veneto: "Roma è di Moda", ideata da Stefano Dominella, con la direzione artistica di Guillermo Mariotto, coordinamento organizzativo di Zetema Progetto Cultura, promozione di Roma Capitale, assessorato al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda guidato da Alessandro Onorato, con cui il mondo fashion tornerà il 28 luglio ad animare Via Veneto, la strada simbolo della Dolce Vita. Concludendo, come ha precisato nella presentazione dell'evento in Campidoglio, l'assessore Onorato, "una stagione straordinaria che ha visto sfilare la collezione di Valentino sulla Scalinata di Trinità dei Monti, su una passerella ideale di 650 metri che partiva da Via Gregoriana e terminava a Piazza Mignanelli. Poi l'after show alle Terme di Caracalla. Quindi la sfilata dei finalisti del concorso Who is on next? in piazza del Campidoglio, con Alessandro Michele e Pierpaolo Piccioli nel parterre. Quindi lo show di moda in via Veneto e a settembre altri eventi di cui parleremo più in là". "Roma deve recuperare il suo ruolo - ha aggiunto - nella storia. Deve tornare a far sognare. Deve essere rilanciata a livello d'immagine: sfilare a Via Veneto porta con sé un messaggio di rilancio della strada simbolo, dove peraltro sorgeranno anche altri nuovi alberghi a 5 stelle. Comunque è una dimostrazione della volontà del Comune di Roma di mettere a reddito le sue location più prestigiose per creare indotto". "Rinascimento è la parola giusta per parlare dello spirito della sfilata in via Veneto - ha detto Dominella presentando l'evento - che guarda al futuro, ai giovani e all'etica. La sfilata, che sarà presentata da Pino Strabioli con Ema Stokholma, sarà uno show di moda e altre arti". Ospite d'onore con un quadro di 12 abiti indossati da suoi collaboratori, Brunello Cucinelli, che parlerà della sua moda etica. (ANSA).