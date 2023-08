Il Mof 2024 sarà dedicato a Puccini nel centenario della morte A Macerata in cartellone La fanciulla del West, Turandot, Bhoème

(ANSA) - MACERATA, 12 AGO - Sarà dedicato a Puccini il 60/o Macerata Opera Festival (Mof) in programma all'Arena Sferisterio nel 2024, che intende celebrare il centenario della morte del compositore portando in scena La fanciulla del West (per la prima volta all'Arena), seguita da Turandot e La bohème. Lo hanno annunciato oggi il sovrintendente Flavio Cavalli assieme al direttore artistico Paolo Pinamonti a poche ore dalla prima della Lucia di Lammermoor di Donizetti. A Puccini sarà dedicato anche un progetto riguardante il trittico Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi che intende far conoscere i legami del compositore con l'Europa musicale degli inizi del Novecento attraverso un percorso parallelo con altrettanti atti unici di tre compositori pressoché coevi. In cartellone, come di consueto, anche la danza con una nuova creazione dal titolo Notte Morricone realizzata in collaborazione con la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e il coreografo spagnolo Marcos Morau. Il calendario completo della manifestazione sarà presentato in autunno anche nelle principali fiere del turismo internazionale dove il Macerata Opera Festival sarà presente al fianco della Regione Marche. (ANSA).