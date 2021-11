Il lusso entra nel guardaroba di Fido

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Maglioni, trench, piumini, gilet, la moda griffata scopre il mondo degli animali da compagnia, con l'obiettivo di tenere al caldo i nostri amici 'pelosi', ma con glamour. Le griffe che hanno dedicato una linea speciale di abbigliamento per Fido ci sono quasi tutte, da Fendi a a Versace con la sua Pet Line. Ultimo in ordine di arrivo è il marchio Fay, che dopo il successo dei pezzi numerati presentati lo scorso anno con Poldo Dog Couture, prosegue la collaborazione e lancia la linea A/I 2022 dove viene riletto per i nostri amici cani anche il suo giaccone iconico con ganci. Anche Moschino ha lanciato la sua prima Pet Collection dedicata agli amici a 4 zampe. Il direttore creativo Jeremy Scott, ha reinterpretato i capi iconici del brand. La collezione è composta da 14 pezzi di ready to wear e accessori che includono una biker jacket, un trench coat, hoodie e sweatshirt, collari, guinzagli ed infine una ciotola in ceramica bianca con l'immancabile logo Moschino Couture. La nuova collezione 2021 di Poldo Dog Couture in collaborazione con Moncler vede protagonista il classico piumino gilet in nylon laqué in diversi colori, mentre la stampa reversibile si alterna alla versione in nylon e lana. United Pets, marchio italiano, leader nella produzione di accessori per animali domestici, e Save The Duck, celebre azienda di abbigliamento 100% animal free che produce piumini, cappotti, gilet e giacche composte da tessuti sintetici, hanno presentato un'innovativa collezione di cappotti per i nostri amici a quattro zampe a ridotta impronta ambientale. Sono prodotti che superano i confini della moda, realizzati da una rete di fornitori monitorata lungo l'intero ciclo produttivo per realizzare una collezione di valore che soddisfi e garantisca le richieste dei clienti più̀ esigenti e rispettosi dell'ambiente. (ANSA).