Il libro possibile: Tardelli, vittoria '82 ha aiutato Italia

(ANSA) - POLIGNANO A MARE (BARI), 07 LUG - Nel 1982, "c'era un'Italia in profonda crisi, sia economica che politica. Eravamo in momenti bui. Tra il rosso e il nero del terrorismo,arrivò l'azzurro che cercò di mettere un po' di pace". Così Marco Tardelli ricorda con l'ANSA la vittoria italiana ai mondiali di calcio del 1982, ai quali è stato dedicato un incontro nella giornata inaugurale della 21/a edizione de Il libro possibile Festival (festival sostenuto da Pirelli) a Polignano a Mare (Bari). Un trionfo sportivo al centro anche del documentario Italia 1982 - Una storia azzurra diretto da Coralla Ciccolini, costruito sulle interviste con Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli, presentato al Taormina Film Fest 68, e al cinema con un'uscita evento l'11, 12 e 13 luglio. La cosa bela di quella squadra "è che sono veramente serviti tutti. Io faccio sempre l'esempio di Franco Selvaggio, che praticamente non ha mai giocato al Mondiale. Eppure lui era l'anima della squadra, dava coraggio a tutti nelle notti passate a parlare, ci teneva allegri con le sue battute". Anche "quella vittoria - aggiunge Tardelli, protagonista dell'incontro insieme alla compagna, la giornalista Myrta Merlino e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - contribuì a far ripartire il Paese.Secondo me lo sport ha ancora quel potere di unire, pensiamo alle Olimpiadi, dove i nostri atleti hanno fatto cose stellari. Ci siamo molto uniti anche per la vittoria agli Europei di calcio. Purtroppo dopo abbiamo dato risposte meno esaltanti, ma L'italia ha buoni giocatori e un ottimo allenatore, potrà ripetersi". Noi italiani, "siamo sempre i primi a darci addosso - sottolinea - dovremmo imparare ad essere più positivi. Anch'io prima facevo prevalere l'autocritica, poi forse la maturità mi ha insegnato qualcosa" (ANSA).