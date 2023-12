Il doc su Cyndi Lauper apre il Seeyousound Film Festival Dal 23 febbraio al 3 marzo la decima edizione a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - L'anteprima italiana di Let the canary sing di Alison Ellwood (2023, Usa/Uk, 99'), dedicato alla leggendaria icona pop Cyndi Lauper, aprirà la decima edizione del Seeyousound International Music Film Festival, a Torino dal 23 febbraio al 3 marzo. Il documentario arriva per la prima volta in Italia grazie a Seeyousound venerdì 23 febbraio alle 20.45 al cinema Massimo con ospite in sala Alison Ellwood, pluripremiata regista di documentari, oltre che produttrice e montatrice, con all'attivo diversi titoli dedicati al mondo della musica tra cui Laurel Canyon, doc in due parti nominato agli Emmy. La decima edizione di Seeyousound - unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale - prevede come sempre proiezioni in anteprima, eventi speciali, sonorizzazioni live e performance per una celebrazione collettiva della passione per la musica e per il cinema, nelle loro diverse correnti ed espressioni. Il talentuoso musicista francese Christophe Chasso presenterà a Seeyousound X un suo personale "Best of" con le scene più importanti e celebri dai suoi film e spettacoli. Seeyousound International Music Film Festival è organizzato dall'Associazione Seeyousound con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema e il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Crt. (ANSA).

